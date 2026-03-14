Familia de Sarahí Nohemí acusa negligencia médica y abandono de autoridades

Durango, Dgo.

Tras confirmarse la muerte de Sarahí Nohemí Rosales Coronado, de 30 años de edad, quien resultó herida de bala durante una riña ocurrida en la colonia División del Norte, su familia denunció presunta negligencia médica en el Hospital General 450 y la falta de apoyo por parte de autoridades estatales y municipales durante los días que permaneció hospitalizada.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Sarahí fue lesionada la noche del 3 de marzo, cuando salió de su domicilio al escuchar una riña en las cercanías del lugar donde sus hijos jugaban en un parque cercano, con la intención de resguardarlos.

En medio del enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes, la mujer recibió un disparo a la altura del hombro, lo que provocó que se desvaneciera. De inmediato fue trasladada por sus familiares primero a la Cruz Roja y posteriormente al Hospital General 450, donde recibió atención médica.

Según relató la familia, al ingresar al hospital se les informó que Sarahí presentaba una perforación en el pulmón, por lo que era necesario colocar un sistema de drenaje con equipo y mangueras que, aseguran, tuvieron que conseguir por su cuenta, con un costo aproximado de cinco mil pesos.

Al día siguiente fue intervenida quirúrgicamente y, tras la operación, los médicos les indicaron que existía la posibilidad de que no volviera a caminar, debido a las lesiones sufridas.

La joven permaneció intubada durante casi tres días y posteriormente fue trasladada a piso. Durante su recuperación, los familiares señalaron que comenzó a presentar fiebre y tos con sangre, síntomas que —según les indicaron— podían ser normales tras el procedimiento de intubación.

Los familiares denunciaron que Sarahí fue dada de alta apenas dos días después, a pesar de que aún requería oxígeno, el cual —afirman— le fue retirado minutos antes de salir del hospital.

Ante esta situación, la familia tuvo que rentar una cama hospitalaria, un colchón especial y contratar una ambulancia para trasladarla a su domicilio, además de cubrir gastos en medicamentos y material médico que, aseguran, no estaban disponibles en el hospital.

Con el paso de los días, el estado de salud de la mujer se deterioró. La noche del viernes comenzó a sentirse mal, por lo que fue trasladada nuevamente al Hospital General 450, donde ingresó con dificultad respiratoria y baja saturación de oxígeno.

Tras realizarle una revisión, los médicos informaron que tenía líquido acumulado en los pulmones, por lo que era necesario drenarlo. Durante el procedimiento fue intubada nuevamente, pero en el proceso sufrió dos paros respiratorios que finalmente provocaron su fallecimiento.

La familia Rosales Coronado también señaló que no recibieron apoyo por parte de autoridades del Gobierno del Estado ni del Municipio, a pesar de que el caso se originó en un hecho de violencia ocurrido en la ciudad.

Aseguran que desde el día del ataque ninguna autoridad se acercó a brindarles acompañamiento o asistencia, y que todos los gastos médicos y hospitalarios han sido cubiertos por ellos mismos, a pesar de su situación económica.

Ante lo ocurrido, los familiares exigen que se esclarezcan los hechos y se detenga al responsable del ataque, a quien aseguran tener identificado y señalan que sería un menor de edad.

Con la muerte de Sarahí Nohemí, quedan en la orfandad cuatro hijos, el mayor de ellos de 12 años de edad, por lo que la familia pide justicia y apoyo para los menores.