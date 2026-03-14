Insuficiente programa de acopio de frijol

Productores obligados a vender cosechas a precios muy bajos

Durango, Dgo.

Productores denunciaron que el programa federal de acopio de frijol resulta insuficiente frente al volumen real de producción en el estado, lo que está obligando a muchos agricultores a vender su cosecha a precios extremadamente bajos.

De acuerdo con datos compartidos por el sector agrícola, en Durango se llegan a producir hasta 180 mil toneladas de frijol, sin embargo el programa federal de compra apenas contempla alrededor de 40 mil toneladas, dejando fuera una enorme cantidad de grano que no encuentra salida en el mercado formal.

Ante esta situación, miles de toneladas permanecen almacenadas en bodegas o terminan vendiéndose a intermediarios conocidos como “coyotes”, quienes están pagando apenas 7 pesos por kilo, una cifra muy por debajo de lo que los productores consideran un precio justo.

Los campesinos señalan que para cubrir costos de producción y obtener un ingreso digno, el frijol debería pagarse al menos en 20 pesos por kilo.

Esto significa que por cada tonelada vendida a “coyotes”, el productor está dejando de recibir alrededor de 13 mil pesos, una pérdida que para muchos agricultores representa la diferencia entre continuar sembrando o abandonar el campo.

El problema no es menor si se considera que Durango es uno de los principales productores de frijol en México, actividad que sostiene a miles de familias en comunidades rurales.

Productores advierten que, de no ampliarse el programa de acopio o generarse nuevos mecanismos de comercialización, el panorama podría empeorar en los próximos meses.

Mientras tanto, el grano sigue acumulándose… y en muchas bodegas literalmente comienza a deteriorarse, mientras quienes lo sembraron enfrentan deudas, incertidumbre y un mercado que no les paga lo que vale su trabajo.