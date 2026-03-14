Joven repartidor de pizzas pierde la vida tras fuerte choque; hay conductor detenido

Durango, Dgo.

Una tragedia vial volvió a sacudir a la capital duranguense la noche de este sábado, luego de que un joven repartidor de pizzas perdiera la vida tras verse involucrado en un fuerte choque ocurrido en la colonia Asentamientos Humanos.

La víctima fue identificada como Brayan Alfredo Moreno Luna, de 27 años de edad, con domicilio en la colonia División del Norte, quien trabajaba como repartidor para la pizzería Arizona’s.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Suzuki color blanca, con placas 25KWS2, cuando ocurrió el accidente.

El percance se registró sobre la avenida División Durango, justo en el cruce con Hilario Moreno, donde presuntamente se habría registrado una invasión de carril por parte de un automóvil, provocando el impacto.

El vehículo involucrado es un Hyundai Grand i10 color blanco, conducido por Miguel “N”, quien tiene su domicilio en la colonia Luz y Esperanza.

Tras el choque, el joven motociclista salió proyectado y se golpeó fuertemente contra el pavimento, por lo que personas que presenciaron el hecho solicitaron de inmediato la presencia de los servicios de emergencia.

Al lugar acudió personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas, quienes intentaron brindarle atención; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, pues las lesiones que sufrió resultaron fatales.

Elementos de Policía Vial procedieron a detener al conductor del automóvil, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.