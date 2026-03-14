Obituario 14 de marzo 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. Martha Angélica Quintanar Escorza, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. María Leticia Simental González, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Fidem se está velando el cuerpo del Sr. Felipe Vázquez Araiza, de 92 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Clásica A se está velando el cuerpo del Sr. Jesús Francisco Gómez Castillo, de 50 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo del Sr. Gregorio León Díaz, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla Palermo de sucursal Lomas se está velando el cuerpo del Sr. Gregorio Nájera Díaz, de 46 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Miguel Ángel Rentería García, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Antonia Hernández Tejeida, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes