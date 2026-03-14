Obituario 14 de marzo 2026

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FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. Martha Angélica Quintanar Escorza, de  57 años, sus honras  y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. María Leticia Simental González, de  57 años, sus honras  y sepelio están pendientes

En sala Fidem se está velando el cuerpo del Sr. Felipe Vázquez Araiza, de 92 años, sus honras  y sepelio están pendientes

En sala Clásica A se está velando el cuerpo del Sr. Jesús Francisco Gómez Castillo, de 50  años, sus honras  y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo del Sr. Gregorio León Díaz,  de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla Palermo de sucursal Lomas se está velando el cuerpo del Sr.  Gregorio Nájera Díaz, de 46 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Miguel Ángel Rentería García, de  60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Antonia Hernández Tejeida, de  87 años, sus honras y sepelio están pendientes

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