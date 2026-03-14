Reconoce diputada Rocío Rebollo a mujeres juzgadoras por su aporte a la justicia

Durango, Dgo.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Juzgadora, la diputada Rocío Rebollo Mendoza destacó la labor de las mujeres que integran el Poder Judicial y subrayó que su participación ha sido clave para fortalecer la impartición de justicia y consolidar el Estado de Derecho.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la legisladora señaló que la presencia femenina en los tribunales no solo ha permitido ampliar la representación dentro del sistema judicial, sino también enriquecer la forma en que se interpreta y aplica la justicia en la sociedad.

“La presencia de mujeres en los tribunales no solo amplió la representación dentro del sistema judicial, sino que también enriqueció la forma en que se concibe, se interpreta y se aplica la justicia en nuestra sociedad”, expresó.

La integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional subrayó que la calidad en la impartición de justicia está directamente vinculada con la preparación, experiencia y formación de quienes integran los tribunales, por lo que consideró fundamental reconocer la trayectoria y el compromiso de las mujeres que han logrado abrirse paso dentro del ámbito jurídico.

Rebollo Mendoza recordó que durante muchos años la impartición de justicia estuvo asociada principalmente a los hombres, debido a que históricamente el acceso de las mujeres a la educación superior y al estudio del derecho era limitado. No obstante, destacó que las luchas por la igualdad han permitido que cada vez más mujeres ocupen espacios relevantes en la vida pública y profesional, incluidos los órganos jurisdiccionales.

En ese contexto, la diputada evocó la trayectoria de Lilia Isáis Chávez, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango, marcando un precedente importante para la participación femenina dentro del Poder Judicial de la entidad.

Asimismo, destacó que actualmente existen numerosas juristas y abogadas que desde distintos ámbitos del derecho trabajan con la aspiración de encabezar un juzgado, ya sea desde el litigio, la función pública o desde el interior de los propios tribunales.

“Existen muchas mujeres que, como secretarias de acuerdos, proyectistas o servidoras judiciales, se preparan todos los días con estudio, disciplina y vocación para asumir esa gran responsabilidad. Su esfuerzo también forma parte de la construcción de una justicia más fuerte, más preparada y más igualitaria”, afirmó.

Finalmente, la legisladora señaló que reconocer el trabajo de las mujeres juzgadoras también contribuye a fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones y avanzar hacia un sistema de justicia más equitativo.