Sheinbaum: “Podemos colaborar con EUA, pero la soberanía de México no se negocia”

Tecomán, Colima.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero dejó en claro que la soberanía nacional no está sujeta a negociación, al responder a una publicación realizada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la red social Truth Social.

Durante un evento en el municipio de Tecomán, la mandataria subrayó que la cooperación entre ambos países se mantiene bajo principios de respeto mutuo.

“Estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto: podemos colaborar y trabajar juntos, pero hay algo por lo que el pueblo de México ha luchado toda su vida: la soberanía, y esa no está a negociación”, expresó.

La presidenta reiteró que la defensa de la soberanía forma parte de los principios que impulsan los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, junto con la independencia, la democracia y la justicia social.

Entrega de apoyos sociales

Las declaraciones fueron realizadas durante la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, iniciativa que busca reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas y fortalecer su autonomía económica.

Sheinbaum destacó que este programa representa un acto de justicia social, al reconocer la labor que muchas mujeres realizan dentro y fuera del hogar.

“¿Qué son los Programas de Bienestar? ¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar? Justicia. Porque no solo es justicia la de los tribunales, también es justicia para las mujeres mexicanas”, señaló.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en el estado de Colima más de 20 mil mujeres reciben este apoyo, lo que representa una inversión superior a 64 millones de pesos.

Nuevos proyectos en Colima

Durante el evento, la presidenta también anunció la construcción de tres bachilleratos tecnológicos y siete bachilleratos Margarita Maza en la entidad, con el objetivo de ampliar la oferta educativa y acercar las preparatorias a las comunidades.

Asimismo, informó que se proyecta la construcción de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Manzanillo, como parte del fortalecimiento del sistema público de salud.

Por su parte, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó que los programas sociales impulsados por el gobierno federal contribuyen a mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres en la entidad, especialmente aquellas que trabajan en el campo, el comercio o el hogar.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su administración continuará impulsando políticas públicas orientadas a reducir desigualdades y fortalecer la justicia social en el país.