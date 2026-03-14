Siete Días de Grilla

La voz del pueblo es la voz de Dios, dijo el que dijo, y el pueblo no quiere que se lleven la estatua de Francisco Villa, aunque Esteban parece montado en el macho que pudiera pasar por encima de los que se oponen.

La efigie, dicen los que saben, la patrocinamos todos los duranguenses de la capital. Cada quien puso lo que pudo, pero nadie se quedó sin ponerle a la charola para la realización de la inmejorable obra del maestro Francisco Montoya de la Cruz.

Una ocurrencia que, de realizarse, ocupará 50 ó muchos más millones de pesos que…le han recordado al gobernador, mucho pudieran servir para arreglar los elevadores tanto del Materno Infantil como de oficinas centrales, y resolver infinidad de carencias en ése y otros puestos médicos públicos para que no sigan muriendo, como la jovencita de la colonia División del Norte, que falleció hoy por posible negligencia médica.

Aunque, la remoción de la estatua pudiera tener otra justificante, la vieja cantaleta priísta: “Haz obra mi hermano, haz obra, que algo te sobra…”.

Un gesto generoso del gobernador Villegas sería declinar a su propósito y continuar con su proyecto gigante para San Juan del Río. El leve e imperceptible problema es que Francisco Montoya de la Cruz ya no está entre nosotros y, quien lo haga, no entregará la hermosura que tenemos frente a la Camionera desde 1975.

No es que restemos méritos o capacidad a los artistas actuales, sino que los actuales están en proceso de formación y tendrán que pasar muchos años para que alcancen la perfección de aquel artista de talla mundial que tuvimos.

Respecto a nuestro comentario de ayer, de que si fue una equivocación el intentar remover la estatua ecuestre, que se admita y se concluya con el intento, algunos creen que el mandatario ni siquiera la leerá.

Es que los que saben aseguran que en función de la remoción ya se habían invertido algunos pesos y hasta se habrían firmado contratos, y para el gobernador es más complicado echarse para atrás que aterrizar el capricho.

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Si usted es de los que brincaron de gusto a la hora que la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa presidencial de reforma electoral, le pediríamos pare su celebración, vienen las leyes secundarias y vienen con todo.

El “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum que verán la próxima semana los diputados federales, considera la eliminación de más del 80% de la estructura electoral, despido de gran parte del personal y eliminacion de juntas electorales y distritales.

Reducir el 50% en el financiamiento público a partidos políticos, autorización para que funcionarios públicos realicen promoción en períodos electorales.

Eliminación de candidaturas comunes o plurinominales y cambios en la fiscalización de recursos.

Obligación de postular 10% de candidaturas a personas indígenas, afroamericanas o con discapacidad.

En otras palabras, el “Plan B” resume en tres puntos su propósito:

1.- Disminuir los privilegios que persisten en los congesos locales.

2.- Disminuir los privilegios que persisten en los municipios.

3.- Fortalecer la consulta popular.

La iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum parecía dirigirse al Partido Verde y al del Trabajo, porque son los que más han sido beneficiados con el derroche desmedido en un pueblo pobre, pero la cacería está generalizada.

Obvio era suponer que ni el Verde ni el PT, aparte de otros, iban a aceptar que les quitaran el dinero de la bolsa. Por eso, el dueño del PT, Alberto Anaya, hasta anduvo cabildeando en la Cámara para que votaran en contra, mientras Manuel Velasco y Jorge González cerraron filas por el Verde de la misma manera, para darle la espalda a la jefa de la nación.

El “Plan B” será presentado a la misma Cámara que rechazó la iniciativa, en el supuesto, el próximo lunes, y como no es reforma constitucional, podrá ser aprobada por mayoría simple.

No necesitará Morena las dos terceras partes que ocupa para una reforma contitucional, de modo que, el golpanazo se viene y con todo.

Anotar que Verde y PT le sirvieron a Morena en el pasado, lo traicionaron, ahora se quedarán solos y tendrán que rascarse con sus propias uñas, sin el manto federal.

Está en redes un texto en el que se reseña la conclusión de Andrés Manuel López Obrador respecto del atorón en la Cámara. Lo considera una traición y, por tanto, hay que cobrársela mandándolos al basurero de la historia.

O sea que, vienen cosas mucho muy interesantes en cuestión electoral y que tendrán qué ver con las esperanzas o aspiraciones de los suspirantes. Unos fortalecerán su meta y otros la verán esfumarse.

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No es casualidad que ayer se trajo de nuevo a la escena la petición de juicio político contra Alejandro “Vandalito” Moreno en el Senado de la República, de tal forma que el PRI puede quedar descabezado.

Resulta que, tras el rechazo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la 4T empezó a buscar no a los que la hicieron, sino a quien se las pague.

Están desempolvando también distintas carpetas de investigación contra los dueños del Verde y del PT, de modo que las consecuencias a la votación adversa traerá muchos más lamentos.

Es que si la Federación, vía Cámara de Diputados, desafuera a “Vandalito”, el Tri se quedará descabezado y a la deriva, sin nadie en el frente.

Y de ocurrir lo que parece que ocurrirá con el líder tricolor, Alejandro no nada más puede perder la senaduría, sino que pasaría directo y sin baranda al calabozo más oscuro de Santa Martha.

Es que Moreno, el ex gobernador de Campeche, al parecer se despachó con el cucharón, se adueñó de todo lo que alcanzaba a distinguir su vista allá en su estado, además de un cargo por casi 90 millones de pesos, nadie sabe qué pasó con ellos, pero que al parecer aparecieron misteriosamente en una de sus cuentas bancarias.

El tema tiene que ver con el futuro inmediato de la política en Durango, dado que estamos a pocos meses de la selección de candidatos a diputados federales y a un par de años, o menos, de la renovación gubernamental.

Si crucifican al “Vandalito”, las candidaturas próximas recaerán en quienes se pongan más listos y asuman el mando por la ausencia del campechano, y desde luego que ahí comerán más pinole los que tengan más saliva, claro.

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El rompimiento virtual de Morena con el Verde y el PT no lo salva nadie “nos han salido muy caros…”, dice supuestamente AMLO.

Alejamiento que de darse, el Movimiento de Regeneración Nacional tendrá que buscar alianza con alguien más que le cuide las espaldas en las urnas.

Sí, pueden ser MC o cualquiera de PRI y PAN los que se pongan la chaqueta guinda, razones por las que sugeriría a los deseperados que aguanten vara, que se calmen tantito, porque ni idea de qué va a pasar con nuestro sistema político y, sobre todo, de las reglas para hacerse de una candidatura.

Todavía hay tiempo, hay que esperar a ver de qué color pinta el verde y cómo afectará a los aspirantes, porque de acuerdo a las intenciones de la presidenta Sheinbaum, las sanguijuelas sobrarán en los próximos procesos electorales.

Igual diríamos de las posiciones plurinominales o de partido, hay que esperar a la conclusión morenista para saber quiénes podrán y quiénes se quedarán chiflando en la loma, que serán muchos, por cierto.

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¿Dónde están los 52 millones en obras, que presume la CNC Durango de inversión en Nuevo Ideal?

Una publicación de Toño Morales, el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina en Durango, volvió a encender el debate en el municipio de Nuevo Ideal.

En redes sociales, el dirigente campesino aseguró que en apenas seis meses de administración municipal encabezada por Zaira Quiñones ya se han invertido más de 52 millones de pesos en obras públicas para el municipio.

La cifra, sin embargo, ha generado dudas. ¿En qué obras públicas se gastaron 52 millones de pesos?

En su publicación, el dirigente de la CNC en el estado afirma que el municipio más joven de Durango registra ya más de 52 millones de pesos en obras durante el inicio del gobierno municipal.

No obstante, al recorrer la cabecera municipal y algunas comunidades, no es evidente una inversión pública de esa magnitud. Si bien existen algunas acciones de gobierno y obras en proceso, éstas no parecen corresponder visualmente con una inversión que iguale los cincuenta millones de pesos en este tiempo por lo que esto deja muchas dudas en el aire…

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Las cosas están de la patada, sobre todo en Guadalajara, a menos de cien días del Campeonato Mundial de Futbol, y aunque la presidenta Sheinbaum hace lo imposible, busca evitar alguna cancelación.

Gianny Infantino, el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociado, se comunicó recientemente con la Presidenta de México para garantizarle que los partidos programados habrán de realizarse.

No imaginamos qué tipo de protección ofrecerán los organizadores a los aficionados que nos visiten de otras partes del mundo, si es que nos visitan, pero incluso hay países que han declinado su participación, como la oncena de Irán, por decir una.

Ojalá que se sostenga la organización, que podamos ver a los mejores equipos y los jugadores más sobresalientes del momento, muchos de los cuales ya están presentes en nuestro diario caminar.

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Una mala tarde se tiene en cualquier deporte y cuando menos se lo espera uno. Pasa en el fut, en el beis, en el basquet, en toda disciplina deportiva, y eso le pasó a México que perdió por paliza ante Italia.

Alguien dijo: México habrá de enseñarle algunos trucos al conjunto azul, pero…los europeos salieron respondones y sorprendieron a medio mundo aplastando a los aztecas 9-1.

México quizá tiene un róster por mucho superior a Italia, quizá por eso perdieron, o se confiaron creyendo que los italianos desconocían el rey de los deportes, y ahí está la desgracia.

No cabe creer que ante Estados Unidos dieron la pelea y perdieron 5-3, pero tuvieron varias posibilidades de ganar. La calidad de los mexicanos se advirtió esa tarde, pero ahora, ya eliminados, no queda más que lamentar el fracaso, a pesar de que todo mundo daba por descontado el triunfo mexicano.

Sirva la mala experiencia para anteponer sobre todo la humildad y salir a respetar siempre al contendiente, que aparentaba no conocer siquiera las reglas beisboleras.