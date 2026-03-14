Tras 11 días hospitalizada, muere Sarahí Nohemí luego de ataque a balazos

Durango, Dgo.

Luego de permanecer 11 días hospitalizada, la joven Sarahí Nohemí, de 21 años de edad, falleció a consecuencia de las heridas que sufrió tras ser atacada a balazos en la colonia División del Norte, en la ciudad de Durango.

Este sábado por la mañana se reportó la madre de familia que, el pasado 3 de marzo, fue baleada al quedar accidentalmente en medio de una riña ocurrida en una de las calles de la colonia División del Norte.

Se trata de Sarahí Nohemí Rosales Coronado, de 31 años de edad, quien sufrió una herida que ingresó por el hombro y dañó la médula espinal.

Tal y como Contacto Hoy le informó, los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo por la noche, cuando un grupo de adolescentes huía después de haber causado desmanes en las cercanías.

Sujetos a bordo de un automóvil de color gris los persiguieron y desde el interior realizaron disparos, uno de los cuales lesionó a Sarahí, quien fue llevada a recibir atención médica en un vehículo particular.

En el Hospital General 450 fue estabilizada, pero al paso de los días su evolución no fue la deseada y este sábado por la mañana se confirmó su fallecimiento.

Aunque trascendió que el presunto agresor ya había sido identificado, las autoridades no han confirmado a la fecha su detención. Se espera, en breve, más información oficial del caso.