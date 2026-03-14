Varias presas en Durango están casi llenas; otras siguen con niveles bajos

Durango, Dgo

Las principales presas del estado de Durango registran actualmente un almacenamiento conjunto superior a los mil 941 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa poco más del 49 por ciento de su capacidad total, de acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El informe técnico señala que el total de presas en la entidad tiene una capacidad de 3 mil 911 millones de metros cúbicos, de los cuales 1,941 millones se encuentran almacenados actualmente, con una ligera variación negativa reciente en su evolución.

Entre las presas con mayor volumen destaca la Lázaro Cárdenas, ubicada en la región Laguna, que mantiene 1,342.7 millones de metros cúbicos, lo que equivale a 45.4 por ciento de su capacidad.

Por su parte, la presa Francisco Zarco reporta 140.2 millones de metros cúbicos almacenados, también con 45.4 por ciento de llenado, mientras que la San Gabriel registra 98.4 millones de metros cúbicos, equivalente a 40.1 por ciento de su capacidad.

En contraste, varias presas en la región centro del estado mantienen niveles elevados de almacenamiento. La presa Francisco Villa se encuentra al 98.9 por ciento de su capacidad, mientras que Peña del Águila registra 95.1 por ciento, Caboraca 94.4 por ciento y Santiago Bayacora alcanza 94.3 por ciento de llenado.

Asimismo, la presa Guadalupe Victoria presenta 87.8 por ciento de su capacidad, mientras que Santa Elena reporta 93.4 por ciento, de acuerdo con el reporte hidrológico emitido este sábado 14 de marzo por la dependencia federal.

En el caso de Villa Hidalgo, el almacenamiento es menor, con 30.3 por ciento de llenado, siendo uno de los embalses con menor nivel dentro del monitoreo estatal.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del almacenamiento en los principales embalses, ya que estos son fundamentales para el abastecimiento de agua, riego agrícola y control de avenidas en diversas regiones del estado.

Además, el reporte climatológico señala que no se registraron precipitaciones significativas en las últimas horas en la mayor parte del territorio duranguense, lo que mantiene sin cambios relevantes los niveles de captación en las presas.