Volcadura deja dos muertos y seis heridos

Gómez Palacio, Dgo.

Un aparatoso accidente carretero registrado la mañana de este sábado en la vía Gómez Palacio–Jiménez dejó como saldo dos personas sin vida y seis más con lesiones, todos trabajadores de una empresa de seguridad privada que se dirigían a esta ciudad.

El percance ocurrió alrededor de las 10:30 horas en el tramo comprendido entre Bucareli y Manila, en los carriles que conducen de norte a sur.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Refugio Lira del Toro, de 60 años, y Fernando Ríos Galaviz, de 45, ambos vecinos del municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hombres viajaban como pasajeros en una camioneta tipo pick up blanca, perteneciente a una compañía de seguridad privada. La unidad era manejada por Raúl, de 37 años, originario de Torreón, quien también resultó lesionado.

Además del conductor, en el accidente resultaron heridos Erick Michel, de 26 años; Rubén, de 54; Héctor, de 30; Andrés Martín, de 54; y José, de 48, quienes fueron atendidos por paramédicos.

Se informó que el grupo había salido del municipio de Mapimí con rumbo a Gómez Palacio, cuando al circular por la citada carretera una de las llantas presentó una falla, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.

La camioneta salió del camino, dio varias vueltas sobre sí misma y terminó entre la maleza a un costado de la carretera. A consecuencia de la fuerza del impacto, dos de los ocupantes fueron expulsados del vehículo, perdiendo la vida en el lugar.

Automovilistas que transitaban por la zona fueron quienes alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de rescate.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los lesionados a diversos hospitales de la región para su atención médica. También participaron en las labores de apoyo elementos de Bomberos y Protección Civil.

Por su parte, agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

El Ministerio Público del área de homicidios tomó conocimiento de los fallecimientos, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Finalmente, la unidad accidentada fue retirada con el apoyo de una grúa y llevada a un corralón, mientras que la Vicefiscalía General del Estado, Región Laguna, abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.