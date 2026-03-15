Dejan extraño “trabajito” en árbol del Jardín de San Antonio

Durango, Dgo.

Por motivos que se desconocen, un órgano animal fue clavado este domingo por la madrugada en el Jardín Morelos, mejor conocido como de San Antonio, en el centro de la capital.

Todo indica que se trata de una lengua, aunque esoteristas apuntaron que podría tratarse también de un órgano reproductor de macho.

Fueron lavacoches del mencionado jardín, ubicado frente al templo del Sagrado Corazón, quienes avisaron a las autoridades del hallazgo.

Al llegar, se encontraron con el resto animal enredado en un trozo de tela de color negro, atado con lazo amarillo y clavado a un árbol, cerca del área de juegos.

Tras revisar, se descartó que se trate de estos humanos y todo apunta que se trata de un trabajo de esoterismo.