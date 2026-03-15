Joven de 18 años murió en el 450 tras ser baleado 

Durango , Dgo.

Un joven de 18 años de edad murió mientras recibía atención médica en un hospital de Durango a raíz de una herida de bala sufrida cuándo se encontraba en el municipio sinaloense de Concordia.

La víctima es el joven Carlos Yahir Díaz Santana, quién tenía 18 años de edad y radicaba temporalmente en la entidad vecina, aunque su domicilio se encontraba en la colonia Valle Verde de la ciudad de Durango.

Según los datos recogidos por las autoridades, el muchacho tenía algunas semanas en el municipio colindante con Durango. Allá, según le dijo a sus familiares, trabajaba como velador en un rancho.

El pasado jueves 12 de marzo, le llamó a su madre para decirle que había sufrido una herida en el abdomen y que sería ingresado al Hospital General 450.

Fue ahí donde su condición se agravó el sábado 14 y en el transcurso de la tarde se confirmó su defunción.

El caso se investiga de forma conjunta entre las fiscalías de Durango y Sinaloa. De momento no existen detalles sobre las circunstancias en las que sufrió la herida.