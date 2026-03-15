Joven minero pierde la vida tras sufrir aparatosa  volcadura 

Nuevo Ideal, Durango.

Un trágico accidente carretero ocurrido la mañana de este domingo dejó como saldo a un joven sin vida, luego de que la camioneta en la que viajaba se volcara sobre la carretera Francisco Zarco, a la altura del municipio de Nuevo Ideal.

De acuerdo con el reporte emitido a través del sistema de emergencias 911, el incidente fue reportado alrededor de las 08:43 horas, cuando se informó que una camioneta se había volcado en la carretera a Guanaceví, cerca de la terracería que conduce a la localidad de Pinos Altos, pasando el municipio de Nuevo Ideal.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes al arribar confirmaron el accidente en el kilómetro 80 de la carretera Francisco Zarco, donde localizaron fuera de la cinta asfáltica una camioneta Nissan X-Trail modelo 2003, color negro, con placas del estado de Durango, la cual se encontraba volcada entre la maleza.

A unos ocho metros del vehículo, sobre un camino de terracería, fue localizado el cuerpo de un hombre en posición boca arriba. La víctima fue identificada como Jesús Johan Nevárez Gurrola, de 28 años de edad, con domicilio en la zona centro del municipio de Nuevo Ideal.

En el sitio se presentó la hermana del fallecido. Señaló que su hermano trabajaba en una mina en Guanaceví y se encontraba en periodo de descanso. Explicó que recientemente había viajado al municipio de Santiago Papasquiaro y tenía previsto regresar a Nuevo Ideal este mismo día.

Tras el reporte, al lugar acudió personal de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional de Santiago Papasquiaro, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Asimismo, elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo del sitio del accidente y del peritaje correspondiente para determinar las causas de la volcadura.

El caso quedó a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Única en Nuevo Ideal, quien inició las investigaciones correspondientes.