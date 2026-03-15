Murió por un derrumbe en un yacimiento de mármol en el que trabajaba

Lerdo, Dgo.

Un quincuagenario murió en el municipio de Lerdo al quedar sepultado en un derrumbe ocurrido en el yacimiento de mármol en el que trabajaba.

La persona fallecida es el señor Genaro Beltrán Galindo, quien tenía 55 años de edad y era vecino de la colonia Tierra y Libertad, en Gómez Palacio.

La tragedia ocurrió en un paraje conocido como “Cerro La Venada”, en la zona rural del municipio de Lerdo, sitio del que se extrae dicho mineral.

En un momento se presentó un deslave y material petreo y tierra lo sepultó, por lo que sus compañeros iniciaron maniobras para liberarlo, al tiempo que se pedía apoyo de la autoridades.

Por desgracia, cuando finalmente se logró su extracción ya nada se podía hacer para salvar su vida, por lo que sus restos fueron llevados al Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía de La Laguna para la necropsia de ley.