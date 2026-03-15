Murió tras visitar a su novia en una camioneta prestada

Guadalupe Victoria, Dgo.

Un joven de 23 años de edad murió en el municipio de Guadalupe Victoria al ser víctima de una volcadura, ocurrida cuando conducía en aparente estado de ebriedad.

La persona fallecida es Manuel de Jesús Martínez Macías, quién tenía 23 años de edad y regresaba de visitar a su novia a bordo de la camioneta que le había prestado su tío.

Según la información recopilada por las autoridades, el muchacho era originario de la localidad de Ignacio Ramírez y, el sábado por la tarde, uno de sus tíos le había prestado su Chevrolet Trail Blazer para que fuera la cabecera a visitar a su pareja.

Cuando regresaba, y transparentemente ingerir cerveza, perdió el control en el tramo que conecta al poblado Álvaro Obregón con su lugar de origen.

Eso provocó que saliera del camino y volcara, lo que deri buenas lesiones que resultaron fatales; cuando llegó al sitio asistencia médica, ya nada se podía hacer por él. De sus restos quedó a cargo la Fiscalía General del Estado para la necropsia de ley.