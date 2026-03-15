Sheinbaum: “El humanismo es esencia de los mexicanos”; México continuará apoyando a Cuba

Compostela, Nayarit.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país continuará brindando apoyo al pueblo de Cuba, al señalar que el humanismo y la solidaridad forman parte de la esencia del pueblo mexicano.

Durante un evento en el municipio de Compostela, la mandataria expresó su respaldo a la postura difundida en redes sociales por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó su solidaridad con la isla caribeña.

Sheinbaum destacó que valores como el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria son rasgos que caracterizan a las y los mexicanos, y subrayó que dichos principios han estado presentes en las distintas etapas de transformación del país.

“Nos caracteriza el amor por el prójimo, por la familia, por la naturaleza y por la patria. Eso es ser mexicana y mexicano, y no nos lo va a quitar absolutamente nadie”, expresó la titular del Ejecutivo federal ante los asistentes.

En su intervención, también recordó las muestras de solidaridad del pueblo mexicano en momentos difíciles, como las emergencias provocadas por lluvias en entidades como Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde —dijo— la población ha demostrado su disposición para ayudar a quienes lo necesitan.

La presidenta encabezó además la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres beneficiarias en la entidad, el cual busca reconocer el trabajo y aportación de las mujeres mexicanas.

En el evento, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que este programa otorga un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres, como reconocimiento a su trayectoria de trabajo y esfuerzo.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó que el gobierno federal impulsa diversas acciones en favor de las mujeres, entre ellas la construcción de Centros LIBRE en los municipios del país y la distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, agradeció a la presidenta por incluir a la entidad en los proyectos de transformación nacional y por impulsar iniciativas que fortalecerán el desarrollo social y de salud en el estado.

Durante el acto también participó la beneficiaria del programa, Delfina Cervantes Cisneros, quien agradeció el apoyo y reconoció el esfuerzo del gobierno federal por ampliar los programas dirigidos a las mujeres mexicanas.