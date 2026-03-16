Adolescente se quita la vida mientras estaba solo

Gómez Palacio, Dgo.

Un adolescente murió en el municipio de Gómez Palacio como consecuencia de una lesión que él mismo se causó cuando se encontraba sin compañía en casa; su madre, al llegar a esta, lo encontró inconsciente y ya nada pudo hacer para salvarlo.

El fallecido fue identificado con las iniciales D. I., de 16 años de edad y domicilio en el fraccionamiento Cerradas Miravalle de la ciudad lagunera.

Según el informe, la madre del muchacho llegó a casa a eso de las 21:00 horas del domingo, tras haber pasado parte del día en actividad familiares de las que el muchacho no quiso formar parte.

Al ingresar al inmueble y no encontrar respuesta del adolescente, comenzó a buscarlo y lo encontró inconsciente en una de las habitaciones, por lo que intentó reanimarlo, al tiempo que solicitaba asistencia en el número de emergencias 911.

Poco después llegó a la escena la Cruz Roja Mexicana, cuyo personal valoró al muchacho y ya no encontró signos vitales.

El caso fue contabilizado como la sexta muerte por autolesión del mes de marzo, en un año en el que ya van 36 defunciones por este motivo, 27 de las cuales han sido de hombres y 9 de mujeres.

Es de recordar que existen diversas líneas de ayuda para personas en situación de crisis emocional; una de ellas es el 911, que opera en todo el estado con personal especializado.