Adulto mayor reportado como desaparecido es localizado sin vida en la Buenos Aires

Durango, Dgo.- Autoridades confirmaron que el adulto mayor localizado sin vida la mañana de este 16 de marzo en la ciudad de Durango corresponde a Miguel Mendoza de León, de 83 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 12 de marzo.

De acuerdo con el reporte al sistema de emergencias 911, el hallazgo se registró alrededor de las 10:49 horas en un lote baldío ubicado en la calle Sierra de Alika, cerca de Sierra Mojada, en la colonia Buenos Aires, en la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado por un muchacho que caminaba por ahí, quien informó a las autoridades que en el lugar se encontraba un hombre de la tercera edad aparentemente sin signos vitales, tirado en el terreno. Según lo señalado, presentaba un golpe en el rostro.

Tras el arribo de las autoridades y las primeras diligencias, se confirmó que se trataba de Miguel Mendoza de León, quien tenía su domicilio en la colonia Hipódromo y había sido visto por última vez en la colonia San Carlos antes de que se reportara su desaparición.

Elementos de seguridad y personal de servicios periciales acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras que la Fiscalía ya trabaja para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.