Asesinan a golpes a un hombre en Maravillas de Arriba

Durango, Dgo.

Un hombre de 43 años de edad murió asesinado este domingo por la noche en un poblado de la zona sur del municipio Durango; tras el ataque, autoridades mantienen un intenso operativo en la zona con la intención de dar con lo presunto agresor.

La persona fallecida fue identificada como Claudio Cavada Torres, quién tenía 43 años de edad y vivía en la localidad donde ocurrió el ataque.

Los hechos fueron reportados cerca de las 21:30 horas en el poblado Maravillas de Arriba, localidad ubicada en los márgenes del Río Bayacora.

Según testigos, al menos dos sujetos participaron en una agresión en la que golpearon a la víctima en distintas partes del cuerpo, incluida la región craneal.

Una vez que lo vieron inconsciente acudieron al sitio elementos de la Cruz Roja Mexicana, pero cuando arribaron la víctima ya no contaba con signos vitales.

Una vez en el sitio personal de la Fiscalía General del Estado recibió información sobre la probable ubicación de los presuntos agresores, aunque al momento de elaborar estamos informativa no se habían confirmado arrestos.