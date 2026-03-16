Carroza de Sarahí chocó camino a panteón de salida a Zacatecas

Durango, Dgo.

Una carroza y un poste con daños fue el resultado del choque de una carroza contra un arbotante, ocurrido este lunes en el primer tramo de la carretera a Zacatecas.

En el vehículo fúnebre era trasladado el cuerpo de Sarahí Nohemí Rosales Coronado, quien murió el sábado tras ser víctima de una herida de bala el 3 de marzo en la colonia División del Norte.

El percance ocurrió cerca de la Universidad Politécnica y se derivó de una aparente falla en uno de los neumáticos de la Chevrolet Suburban.

Eso provocó el descontrol en el que la unidad motriz acabó impactada contra el arbotante. Por fortuna, el chofer no sufrió lesiones.

El ataúd en el que eran transportados los restos de Sarahí fue colocado en otra carroza y llegó poco después al Parque Funeral Residencial Flores, lugar de su última morada.