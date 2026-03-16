Se enfrentaron soldados y policías de Chihuahua con civiles en la carretera a Tamazula 

Guadalupe y Calvo, Chih.

Dos civiles sin vida y tres detenidos, uno de ellos lesionado, fue el resultado de un enfrentamiento entre fuerzas federales y estatales y civiles armados, hecho ocurrido en la carretera a Tamazula, Durango.

Los asegurados, según el informe oficial, son Luis Antonio H. D., César Guadalupe G. G., y David C. E., este último herido en el intercambio de disparos, ocurrido en territorio de Guadalupe y Calvo. .

También un agente estatal resultó herido por esquirlas de bala, pero se le reportó fuera de peligro.

Según el informe emitido por autoridades de Chihuahua, los agentes federales y estatales se encontraban en el tramo Atascaderos – El Ocote de la carretera Parral – Tamazula, a poca distancia de los límites con Durango, cuando tuvieron a la vista a un grupo formado por unos 15 civiles.

Estos comenzaron a disparar contra el personal del estado y esto derivó en un enfrentamiento en el que, al verse superados en número, los civiles comenzaron a huir.

Sin embargo, se logró la neutralización de dos individuos cuyas identidades no han sido reveladas, y la detención de los otros tres; el herido, fue llevado a recibir atención médica a un hospital de Parral a bordo de una aeronave oficial.

Una vez inspeccionados los alrededores, tarea que quedó a cargo de la Policía Rural de Chihuahua, se aseguraron 7 armas largas, 14 cargadores, chalecos, equipo táctico y cientos de cartuchos útiles.

Los detenidos y lo asegurado fueron entregados al agente del Ministerio Público Federal para su procesamiento.