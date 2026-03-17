De cuentos infantiles… a un crimen real: la historia que nadie imaginó”

Utah, Estados Unidos.– Lo que parecía la vida de una autora dedicada a escribir historias para niños terminó revelando uno de los casos más inquietantes de los últimos años: Kouri Richins fue declarada culpable de asesinar a su esposo para quedarse con millones de dólares.

El fallo se dio este 16 de marzo de 2026, tras un proceso judicial que destapó una trama marcada por deudas millonarias, una relación extramarital y el uso de fentanilo como arma mortal.

De acuerdo con los peritajes, su esposo, Eric, de 35 años, murió el 4 de marzo de 2022 luego de ingerir una bebida adulterada con esta sustancia. La cantidad encontrada en su organismo era cinco veces superior a la dosis letal, lo que descartó cualquier posibilidad de accidente.

La propia acusada declaró en su momento que aquella noche le preparó un trago con vodka y que, tras ausentarse unos minutos, regresó para encontrarlo sin vida. Sin embargo, la evidencia forense y los testimonios derrumbaron su versión.

Uno de los elementos más impactantes del juicio fue la revelación de un intento previo: semanas antes, durante el Día de San Valentín, la mujer habría suministrado la misma sustancia en alimentos, provocando que su esposo sufriera una fuerte reacción y perdiera el conocimiento.

Durante el proceso, la fiscalía presentó más de 40 testigos, incluyendo a una persona que afirmó haberle proporcionado las drogas. Además, se documentó que la acusada enfrentaba deudas por varios millones de dólares, había contratado seguros de vida a nombre de su esposo y contemplaba acceder a una herencia superior a los 4 millones de dólares.

En contraste, la defensa no presentó testigos ni permitió que la acusada declarara, una estrategia que no logró revertir el peso de las pruebas.