Extorsionadores exigían dinero para liberar a una adolescente

Nombre de Dios, Dgo.

Policías localizaron a una adolescente de 16 años de edad que, en medio de una trama montada por extorsionadores, la obligaron a incomunicarse de su familia a refugiarse en una unidad deportiva.

La víctima es una chica de iniciales M. E. R. C., a cuya familia exigían 15 mil pesos a cambio de “no hacerle daño”, y quien jamás tuvo contacto físico alguno con delincuentes.

Los hechos ocurrieron en la localidad de El Pueblo del municipio de Nombre de Dios, sitio en el que la jovencita recibió una llamada amenazante en la que le ordenaban salirse de casa, no responder otras llamadas ni mensajes, y refugiarse en una unidad deportiva.

Al mismo tiempo, llamaron a su hermana de 19 años de nombre María del Sol, quien comprendió que podría tratarsae de una extorsión y colgó, para enseguida marcar al número de emergencias 911.

Una vez que los policías municipales y estatales recibieron una explicación de lo ocurrido, se montó un operativo de búsqueda que permitió localizar a la adolescente con bien, lo que permitió el reencuentro con su familia.

Es de apuntar que las líneas telefónicas usadas por los presuntos extorsionadores son el 675 11 789 60 y 675 871 68 20.