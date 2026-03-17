GOBIERNO PRESUME CONTRATACIÓN HISTÓRICA EN SALUD

Ciudad de México.— El gobierno federal lanzó un anuncio que busca marcar un antes y un después en el sistema de salud: más de 14 mil médicas y médicos especialistas serán contratados durante 2026, una cifra que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “histórica”.

El movimiento, según el discurso oficial, pretende reforzar las tres principales instituciones públicas: IMSS, ISSSTE y IMSS Bienestar.

Pero detrás del anuncio surgen preguntas inevitables: ¿será suficiente para resolver la crisis que por años ha dejado hospitales saturados, citas tardías y falta de especialistas en estados como Durango?

📊 LOS NÚMEROS QUE PRESUME EL GOBIERNO

De acuerdo con las cifras oficiales:

IMSS: 10,785 especialistas contratados ISSSTE: 1,295 especialistas IMSS Bienestar: 1,956 especialistas

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que es el mayor número en la historia de la institución. La distribución incluye hospitales de alta especialidad, unidades regionales y clínicas familiares.

En el ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, se integran médicos de 22 especialidades y 34 subespecialidades, mientras que en IMSS Bienestar, bajo Alejandro Svarch Pérez, se busca fortalecer la atención en zonas con mayor rezago.