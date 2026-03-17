ITD y DGETI consolidan alianza estratégica

El Instituto Tecnológico de Durango y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) firmaron un convenio de colaboración que permitirá a las y los estudiantes de los planteles CBTIS y CETIS del estado tener pase directo a cualquiera de las carreras que ofrece el Tecnológico, impulsando la continuidad de su formación académica y fortaleciendo sus oportunidades de desarrollo profesional, como parte del Tecnológico Nacional de México.

El acuerdo fue signado por la encargada de la oficina estatal de DGETI Durango, Indra Damayanti Medrano Macías, y el director del ITD, Guillermo de Anda Rodríguez, y además de facilitar el acceso a la educación superior, este acuerdo vincula las fortalezas institucionales de ambas instancias, favoreciendo la realización conjunta de capacitaciones y acciones orientadas al máximo desarrollo institucional, como la formación y especialización de recursos humanos, proyectos de investigación, desarrollo de programas tecnológicos y académicos, asesorías técnicas y académicas, intercambio de información y publicaciones en áreas afines.

Como testigos de este importante acto estuvieron presentes directivos de distintos planteles pertenecientes a la DGETI así como directivos y representantes de las áreas de Vinculación y Jurídico del ITD, refrendado el compromiso institucional de generar sinergias que impulsen la preparación integral de la juventud, contribuyendo al fortalecimiento académico, tecnológico y social de la región.