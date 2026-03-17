La rescataron en una zona despoblada después de avisar que se quitaría la vida

Nombre de Dios, Dgo.

Policías pusieron a salvo a una mujer de 57 años de edad que, luego de dejar mensajes de despedida para su familia, fue localizada en una zona despoblada del municipio de Nombre de Dios, a la que se había trasladado con la intención de quitarse la vida.

Tras el incidente, la fémina fue puesta bajo el cuidado de personal especializado que ya atiende su crisis emocional.

Según el informe de las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de la localidad de La Parrilla, donde la familia de la mujer descubrió varios mensajes escritos de despedida.

Dado que no la localizaron, llamaron al número de emergencias para solicitar apoyo oficial con la intención de encontrarla; tras un rato de operativo, en el que también participó su familia, finalmente la encontraron.

La mujer estaba oculta entre una zona de matorrales, en una visible crisis que fue atendida inicialmente por personal de la Cruz Roja Mexicana; después, fue trasladada al Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Vallebueno” de la capital para su atención especializada.