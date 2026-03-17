Pareja de bikers se daba unos toques afuera del Santuario

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron a una pareja de motociclistas que, de madrugada, se recargaron en una instalación del DIF ubicada frente al nuevo Santuario de Guadalupe y decidieron ingerir enervantes.

Los asegurados son la pareja formada por los desempleados Bernabé, de 35 años de edad, y Elba, de 31, quienes tienen sus respectivos domicilios en la colonia Guadalupe y la colonia Morga.

Fue a eso de las 01:30 horas de este martes cuando la pareja, que había decidido trasnochar, se colocó al exterior del Centro de Formación que el DIF tiene en esa ubicación y comenzaron a consumir enervantes.

Policías que recorrían la zona se acercaron y, a toda prisa, se deshicieron de la sustancia, pero el olor y los restos de esta seguían en el par de láminas de aluminio que habían usado para ingerirla.

Ante ello, y dado que esto representa una falta administrativa, procedieron al doble arresto y fueron sujetos de una sanción administrativa.