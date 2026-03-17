PLAN B” ELECTORAL: MENOS DINERO… ¿O MÁS CONTROL?”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encendió nuevamente el debate nacional al enviar al Senado una nueva iniciativa de reforma electoral, conocida ya como el “Plan B”, con la promesa de reducir costos y “privilegios” dentro del sistema político.

El anuncio no es menor: se trata de una reconfiguración que impactaría directamente en cómo se organizan las elecciones, cuánto dinero se destina a partidos y qué tanto poder conservan los órganos electorales.

🔍 ¿QUÉ PROPONE ESTE “PLAN B”?

Entre los puntos clave de la iniciativa destacan:

Reducción del número de regidores en los municipios, pasando de un mínimo de 7 a un máximo de 15. Tope presupuestal en Congresos Locales, limitado al 0.70% del presupuesto estatal. Funcionarios del INE, tribunales y órganos electorales no podrán ganar más que la presidenta. Reducción del gasto del Senado en un 15%. Posibilidad de solicitar la revocación de mandato entre el tercer y cuarto año de gobierno. Cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley de Partidos Políticos.

🗣️ EL MENSAJE POLÍTICO

Sheinbaum fue clara: el gasto electoral en México es excesivo y debe ajustarse.

“Es indispensable que no se gaste tanto en procesos electorales ni en los partidos políticos”, sostuvo, dejando ver que insistirá en esta agenda, incluso tras los intentos fallidos de reformas anteriores.

⚠️ LO QUE NO SE DICE (PERO YA SE DISCUTE)

Aunque el discurso oficial apunta a la austeridad, críticos advierten que el tema va más allá del dinero.

La reducción de estructuras, presupuestos y salarios en órganos autónomos podría abrir la puerta a una menor independencia electoral, justo en un país donde la confianza en las elecciones ha sido clave para la estabilidad política.