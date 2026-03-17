Se tomó tonayán sin jugo y acabó besando la banqueta



Durango, Dgo.

Un hombre fue hospitalizado con una aparatosa herida en la región craneal, sufrida mientras caminaba en estado de ebriedad por una de las calles del centro de la ciudad. Por fortuna, se le reporta fuera de peligro.

El lesionado es el señor Esteban, quien tiene 65 años de edad y dijo vivir en el fraccionamiento San Gabriel.

Fue el lunes por la noche cuando, al caminar por la calle Aquiles Serdán, perdió el equilibrio y cayó aparatosamente sobre la banqueta, lo que lo dejó noqueado.

Una jovencita pasó por el lugar y, al verlo sangrando, llamó al número de emergencias, lo que permitió la llegada de personal de la Cruz Roja Mexicana hasta la esquina con Patoni de la mencionada vialidad del centro de la ciudad.

Una vez que revisaron su lesión, los técnicos en urgencias médicas indicaron la necesidad de sutura inmediata para frenar la pérdida de sangre, por lo que lo llevaron en ambulancia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Una vez ahí, descartaron afectación craneal y todo quedó en una aparatosa descalabrada.