Seis meses sin limpieza… madres cierran ante abandono en primaria de San Juan del Río

San Juan del Río, Durango.-

La paciencia se agotó. Madres de familia de la comunidad de Ciénega Grande decidieron alzar la voz ante lo que califican como una omisión grave: la escuela primaria Francisco Sarabia lleva más de seis meses sin intendente, dejando a los alumnos en condiciones que consideran indignas.

Desde octubre, aseguran, el plantel no cuenta con personal de limpieza, lo que ha obligado a padres y docentes a improvisar para mantener en condiciones mínimas las instalaciones. Sin embargo, advierten que esto no es suficiente.

“Es un derecho de nuestros hijos tener una escuela limpia y segura”, señalan las madres, quienes exigen a las autoridades educativas atender de inmediato esta situación que afecta directamente la salud de los menores.

La inconformidad crece, pues consideran que mientras se habla de educación de calidad, en la realidad ni siquiera se garantizan condiciones básicas de higiene en algunas comunidades.

Las familias hicieron un llamado público para que su denuncia llegue a las instancias correspondientes y se asigne cuanto antes un intendente al plantel.