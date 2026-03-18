🔥 “México está de moda”… Sheinbaum

Ciudad de México.– Mientras el discurso oficial presume que México vive uno de sus mejores momentos turísticos, las cifras sí respaldan el optimismo… aunque dejan preguntas abiertas sobre su impacto real en la economía de las familias.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el país está “de moda” a nivel internacional, luego de que en enero de 2026 se alcanzara un récord histórico en la llegada de visitantes extranjeros.

De acuerdo con datos presentados en conferencia, durante ese mes México recibió 8.84 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 10% respecto a 2025. En cuanto a turistas —es decir, quienes pernoctan— la cifra llegó a 4.29 millones, con un incremento del 8.6%.

Pero el dato más llamativo está en el dinero:

👉 Más de 3 mil 477 millones de dólares de derrama económica, un aumento del 3.9% anual.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que también hubo crecimiento en otros rubros:

🚢 1.28 millones de cruceristas (+10.6%) ✈️ 5.80 millones de pasajeros internacionales 🏨 8.7 millones de turistas nacionales en hoteles (+6%) 🏛️ Más de 1.1 millones de visitantes en museos 🏺 Casi 1 millón en zonas arqueológicas

Incluso proyectos emblemáticos como el Tren Maya reportaron 13 mil 166 pasajeros extranjeros en enero, una cifra que el gobierno presume como señal de consolidación.

🌍 México quiere jugar en “las grandes ligas”

En medio de este auge, también se anunció que el país será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo, con la participación de 166 países, marcando la primera vez que este evento sale de Europa.

Además, el Tianguis Turístico 2026 en Acapulco promete reunir hasta 15 mil asistentes y compradores de 17 países.