Campo de Durango depende del riego, pero el agua no alcanza

Durango, Dgo.- En medio de la presión que vive el campo por la escasez de agua y los altos costos de producción, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó una convocatoria dirigida a productores y usuarios de unidades de riego para integrarse al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, con el que se busca modernizar los sistemas de riego y mejorar el uso del recurso hídrico.

El objetivo es fortalecer la infraestructura que permite llevar agua a las zonas agrícolas y hacer más eficiente su aprovechamiento, un tema que se vuelve cada vez más urgente ante la realidad climática que enfrenta el país y particularmente Durango.

De acuerdo con datos oficiales, las unidades de riego generan más de la mitad del valor de la producción agrícola, tanto en Durango como a nivel nacional, lo que convierte a este sistema en una pieza clave para la economía rural.

En la entidad se cultivan aproximadamente 845 mil hectáreas en los 39 municipios. De esa superficie, 606 mil hectáreas dependen de lluvias (temporal) y 238 mil cuentan con sistemas de riego. Sin embargo, el panorama hídrico refleja una fuerte dependencia de los pozos.

Aunque existen presas que abastecen agua rodada a los distritos de riego 017 y 052, en realidad solo cerca de 60 mil hectáreas se siembran con agua proveniente de estas presas. El resto de la superficie irrigada depende de extracción de agua subterránea mediante pozos, lo que implica costos mayores para los productores y presión sobre los acuíferos.

Por ello, la Conagua busca que los productores se integren a este programa federal que permitirá mejorar canales, sistemas de conducción, tecnificación y equipamiento, con el fin de reducir desperdicios y hacer más eficiente el uso del agua.

El reto no es menor: el futuro del campo duranguense depende, cada vez más, de cómo se administre cada gota de agua.

Y mientras las lluvias siguen siendo inciertas, el riego eficiente se perfila como una de las pocas herramientas reales para sostener la producción agrícola del estado.