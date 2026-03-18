+ Entrevista a Salazar aclara quién miente

+ Es tema que se discute hace varios meses

+ Costaría mucho más de lo que creen, dice

+ Cubanos no quieren dinero, quieren libertad

“Los carniceros de hoy serán las reses de mañana…”

Sabiduría Popular

Es tendencia en redes la afirmación del gobernador Esteban de que el “agandalle” de la estatua ecuestre de Francisco Villa fue un chisme de los medios, que nadie estaba pensando moverla de su pedestal…..ASEGUNES.- Sin embargo, está subiendo de frecuencia la entrevista que le hizo la periodista Nancy Briseño, de Durango 21, al escultor Guillermo Salazar, y en ella suelta todo lo que era el proyecto para robarse la magna obra del maestro Francisco Montoya de la Cruz. Y ese no es chisme, es real…..AVANZADA.- Salazar, uno de los mejores escultores de nuestros días en Durango, “soltó la sopa” y aseguró que todo estaba listo para desmontar la efigie y llevarla a San Juan del Río. “Un gran problema que tendremos (palabras más, palabras menos) es el traslado a aquel municipio, porque es un monumento enorme que resulta complicado moverlo…”. La reportera Briseño pregunta cuánto más o menos se llevaría de inversión el desplazamiento y, hasta sugiere que si serán 300 mil pesos, pero el artista subrayó que no: “Es una cantidad mucho mayor que no le puedo revelar…”…..FUERA.- Nosotros lo dijimos desde la semana pasada, que el gobernador tenía ya firmados contratos con constructores y escultores, porque no nada más sería el maestro Salazar, sino que se respaldaría en otros artistas de moda en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UJED, y para hacer un nuevo pedestal era necesaria la presencia de uno o más constructores a fin de que levanten uno capaz de soportar el enorme peso de la efigie ecuestre…..IDEAS.- Celebró incluso el gobernador “me han dado una idea…”. Nadie estaba pensando mover la estatua de su lugar, pero me han dado una nueva idea de qué hacer con el monumento a Francisco Villa, dijo el gobernante para desmentir a todos los que llegaron a temer un atraco en desploblado, como los que hacía Francisco Villa. Repetimos, no fueron los medios los que inventaron ese chisme, fue la misma administración estatal la que “soltó el rumor” para tantearle el agua a los camotes. Nunca previeron la reacción del pueblo y de las partes involucradas en la gran obra de arte, que el hijo de su creador, Francisco Rugo Montoya, denunció a mitad de semana, lo que, repitió: “Tiene muy enojada a la familia por la descarada operación para quedarse con la magna obra de mi padre…”…..ALTO.- El gobernador Esteban puede intentar llevársela nada más para que truene su chicharrón, si es que persiste la idea, pero tendrá que enfrentarse a muchos duranguenses que no solo piensan hacer huelgas de hambre, sino encadenarse al monumento para que nadie se atreva a tocarla, y si alguien se anima, tendrá que pasar por encima de toda esa gente. Ahí calcúlenle…..LÁSTIMA.- Sabedor de cuál era la realidad del controversial proyecto, desde la misma semana pasada sugerimos a la administración que entendiera la posición de los duranguenses y claudicara. Saldría más barato cancelar todo lo que intentan o intentaban hacer contra la voluntad del pueblo. El pueblo se los agradecería, y especialmente si el dinero reservado para el malogrado propósito de “agandalle” se destinaba a comprar nuevos elevadores en el Materno Infantil u otro equipo necesario en el 450 y ni se diga en las clínicas del interior del estado…..ÉPALE.- Es viral un video en que una cubana radicada en México sugiere a nuestro gobierno que se abstenga de hacer “cooperachas” para Cuba. Asegura que los exiliados envían miles de millones de dólares diariamente a la isla, que no necesitan dinero ni comida, que lo que necesitan es L I B E R T A D, y mucho pudiese hacer nuestro gobierno para que los dictadores abandonen la isla antes de que los obliguen, como a Nicolás Maduro, a dejarla. “Todo lo que ha donado México se lo mandan a Miguel Díaz Canel el sucesor de la dictadura, y él lo manda vender a los cubanos, cuando a él se lo regalaron. No manden ya nada a Cuba, Cuba no requiere dinero o comida, requiere con urgencia pero…LIBERTAD, poder entrar y salir de la isla sin ninguna restricción”. Ayer, Díaz Canel se puso listo y pidió a los exiliados pudientes que inviertan en Cuba y la ayuden a salir del rezago, pero Donald Trump, informado que fue del caso, prohibió cualquier inversión mientras el dictador siga al frente del gobierno.

Saludos