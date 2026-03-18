Denuncian ‘ascensos exprés’ en preescolar de Durango

Durango, Dgo.–

Una denuncia difundida en redes sociales encendió la polémica dentro del sistema educativo federal en Durango, luego de señalar presuntas irregularidades en la asignación de cargos dentro del nivel preescolar.

El señalamiento, publicado por una docente identificada como Kitzia Salas, cuestiona cómo una trabajadora administrativa logró, en un lapso de apenas dos años, obtener clave de educadora, posteriormente de directora y recientemente de supervisora, además de contar con una zona creada específicamente para su función.

De acuerdo con la publicación, este ascenso acelerado contrasta con los procesos oficiales establecidos por el sistema educativo, particularmente con los mecanismos de evaluación y asignación de plazas que regula la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que contempla listas de prelación y concursos.

La denunciante asegura que el argumento utilizado para justificar este movimiento es un laudo proveniente de instancias federales; sin embargo, cuestiona la falta de claridad en el proceso y su impacto en otros docentes que han seguido los canales formales durante años sin obtener oportunidades similares.

El señalamiento también pone sobre la mesa el descontento de docentes que buscan cambios de zona o ascensos mediante evaluaciones, quienes ahora ven este tipo de casos como un posible precedente que vulnera la equidad dentro del sistema.

“¿Y las evaluaciones?”, cuestiona el mensaje, que además advierte que este tipo de situaciones no solo afecta a quienes están en lista de espera, sino que podría replicarse en otros niveles educativos si no se revisa a fondo.

Hasta el momento, ninguna autoridad educativa ha emitido postura oficial sobre el caso.

La polémica crece en redes, donde docentes y usuarios exigen transparencia y una explicación clara sobre los criterios que se están aplicando en la asignación de cargos dentro del sistema educativo en Durango.