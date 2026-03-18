Joven mujer murió tras una aparente caída

Durango, Dgo.

Una aparente caída fue la causa de muerte de mediana edad, cuya defunción prematura ocurrió en el traslado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, al que su familia la llevaba en medio de la emergencia.

La víctima es María de Jesús H. R., quien tenía 38 años de edad y vivía en la colonia Emiliano Zapata.

Aunque las circunstancias precisas en las que ocurrió el incidente no han sido difundidas de forma oficial, trascendió que los hechos ocurrieron el martes por la noche, lugar en el que su familia intentó a ayudarla a raíz del desplome.

De inmediato la subieron a un vehículo particular y se trasladaron al centro médico de la avenida Fanny Anitúa, donde el personal del área de Urgencias les informó que ua no contaba con signos vitales.

Tras el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de sus restos para la realización de la necropsia de ley, en la que se busca confirmar si la caída ocasionó su muerte o si hay otra causa médica.