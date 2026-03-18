Motociclista resultó ileso pese a lo aparatoso de un choque

Durango, Dgo.

Un joven motociclista salió con golpes leves de un aparatoso choque ocurrido en el bulevar Francisco Zarco, hecho en el que tanto su vehículo como un automóvil resultaron con daños; al final, no hubo necesidad de hospitalización.

Aunque los datos de los involucrados no fueron difundidos, trascendió que los participantes son dos muchachos de entre 25 y 30 años de edad.

Los hechos ocurrieron justo en el cruce de la mencionada vialidad con Mártires de Sonora, muy cerca de la maquila Leoni, un punto que, principalmente en hora pico, acumula embotellamientos considerables.

Por la primera de las vialidades, hacia el poniente, circulaba el conductor de una motocicleta Itálika DM- 200, con preferencia de paso, cuando se le atravesó el conductor de un automóvil Mazda, que iba de norte a sur por la segunda.

El motociclista impactó de lleno al coche a la altura de la polvera y puerta izquierda, lo que dejó daños muy notorios, principalmente en el vehículo de cuatro ruedas.

Asustados, testigos solicitaron apoyo en el número de emergencias, pero al llegar, policías se encontraron con que el motociclista no había sufrido lesión alguna, por lo que todo quedó en daños materiales; al final, ambas partes llegaron a un acuerdo reparatorio.