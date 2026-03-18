Raúl Montelongo repite como presidente del CCE

Durango, Dgo.- Sin una sola voz en contra, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Durango ratificó a Raúl Montelongo Nevárez como su presidente para el periodo 2026–2027, en una asamblea celebrada este martes 17 de marzo.

La reelección por unanimidad deja un mensaje claro: el sector empresarial apuesta por la continuidad… pero también abre la pregunta incómoda: ¿no había otra opción o simplemente no hubo competencia?

Montelongo continuará al frente de la representación de los distintos organismos empresariales con una agenda que promete cerrar proyectos pendientes y fortalecer la competitividad en el estado.

Entre los objetivos planteados destacan la culminación del edificio CCE, programas de capacitación de alto impacto, certificaciones empresariales y el impulso de proyectos financiados a través de Foprodem.

Durante su gestión anterior, el CCE presume haber consolidado presencia en espacios estratégicos, firmando convenios con instituciones educativas, participando en consejos consultivos y posicionando a Durango en encuentros nacionales.

Uno de los eventos más destacados fue la Expo “Exponencial 2025”, realizada durante la Feria Nacional Francisco Villa, que logró reunir a más de 90 mil visitantes en poco más de dos semanas.