Reconocen talento tecnológico de Durania

Se llevó a cabo la entrega de constancias de acreditación del Diplomado en Machine Learning con Python, impartido por el Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (Cimat) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), a jóvenes participantes del ecosistema estatal de innovación en inteligencia artificial.

La ceremonia se realizó en la Unidad Durania, ubicada en el Centro de Innovación Tecnológica del ITD, donde el director guindiblanca Guillermo de Anda Rodríguez dio la bienvenida como anfitrión y destacó la relevancia de fortalecer la formación tecnológica de las juventudes duranguenses.

Durante el evento, autoridades educativas, directivos y representantes académicos coincidieron en la importancia de impulsar la capacitación en inteligencia artificial y programación, conocimientos que permitirán a las y los participantes desarrollar soluciones tecnológicas, integrarse a proyectos innovadores y contribuir al posicionamiento de Durango como referente en innovación.

Asimismo, se reconoció el desempeño sobresaliente del estudiante del Tecno, Jorge Muñoz Piñera, quien obtuvo el mejor resultado académico del diplomado.

Esta iniciativa continúa consolidándose como una plataforma estratégica para la formación de talento humano y la generación de proyectos tecnológicos emergentes, anunciando nuevas certificaciones y programas de especialización rumbo a la integración de una nueva generación en 2026.

Con ello, se fortalece el compromiso de impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo tecnológico en el estado.