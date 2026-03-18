Se incendió la traila con la que hacían una mudanza

Durango, Dgo.

Daños de consideración en varios muebles, electrodomésticos y vestimenta fue el saldo de un incendio ocurrido el miércoles por la noche en la carretera Durango – Parral, cuando dichos bienes eran transportados en una traila de un servicio de mudanzas.

Los hechos ocurrieron cerca de la zona urbana de Durango y fueron atendidos por personal de la Dirección Municipal de Protección Civil, que informó que los daños se limitaron a lo material.

Fue al circular por la mencionada vía carretera cuando el operador de una pick-up, que arrastraba el remolque “mudancero”, notó que había humo en este, por lo que de inmediato detuvo su marcha.

Al ver lo que sucedía, llamó al número de emergencias, lo que derivó en la llegada del Cuerpo de Bomberos, que logró sofocar las llamas que se encontraban dentro del remolque.

Aunque el control fue rápido, para ese momento ya había daños en algunos muebles, una secadora, una bicicleta, ropa y calzado. Se desconoce, de momento, qué dio pie al siniestro.