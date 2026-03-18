Transporte “fantasma” en Durango? Comienzan a circular combis blancas… sin placas y sin explicación

Durango, Dgo.
En distintos puntos de la ciudad, ciudadanos han comenzado a notar un fenómeno que ya genera inquietud: un número considerable de combis blancas circula sin placas visibles ni número económico, sin que hasta el momento exista una explicación clara por parte de las autoridades.
Aunque no todas las unidades se encuentran en esta condición, sí es evidente que cada vez son más las que transitan sin identificación, lo que ha encendido alertas entre usuarios y automovilistas que comparten vialidades con este tipo de transporte.
La situación abre una pregunta incómoda:
👉 ¿Por qué estas unidades pueden circular sin cumplir con un requisito básico como el plaqueo?
Hasta ahora, no hay posicionamiento oficial por parte de instancias como Transportes del Estado o autoridades municipales que esclarezca si se trata de un programa temporal, un permiso especial o simplemente una omisión que ha pasado desapercibida.