🚁 ¡LA DETIENEN… Y LA SUELTAN EN MINUTOS!

Un operativo que parecía contundente terminó envuelto en dudas, señalamientos y versiones encontradas.

La presunta detención de Mónica Zambada, identificada como hija de Ismael “El Mayo” Zambada, generó revuelo luego de que trascendiera que, tras ser asegurada por autoridades, fue liberada apenas minutos después… incluso cuando ya se encontraba a bordo de un helicóptero oficial.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, la mujer habría sido bajada de la aeronave en la que sería trasladada, luego de que presuntamente no existieran órdenes legales que sustentaran su detención, como una orden de aprehensión o de cateo.

El hecho, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, ha desatado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades, la legalidad del operativo y la posible improvisación en acciones de alto impacto.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial clara que confirme o desmienta estos señalamientos, lo que ha alimentado aún más la polémica.

El caso abre nuevamente el debate sobre los protocolos de detención, el respeto al debido proceso y la capacidad de las corporaciones para ejecutar operativos sin vulnerar la ley.