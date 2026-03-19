Adulto mayor murió haciendo fila en el Banco del Bienestar

Durango, Dgo.

Un adulto mayor que aparentemente hacía fila al exterior del Banco del Bienestar murió este jueves por la tarde a causa de un accidente cardíaco.

La persona fallecida fue identificada preliminarmente como Mundo Guillermo Quiroga Salas de 68 años de edad, de domicilio no precisado.

Fue poco después de las 13:00 horas cuando personas que hacían fila para cobrar su pensión, se acercaron al gerente de la sucursal del Banco Bienestar de Bruno Martinez y 20 de Noviembre para avisarle que había un hombre inconsciente.

Este solicitó los servicios de emergencia y al sitio arribó poco después personal de la Cruz Roja Mexicana, que confirmó el fallecimiento.

Los indicios apuntan a que la defunción se derivó de un infarto agudo al miocardio, pues no se observo inicio alguno de alguna situación distinta.