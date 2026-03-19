Brindados más de 1 millón de servicios en “México te Abraza”

*Se apoya a migrantes con recurso económico, vivienda y seguridad social

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que “México te Abraza” apoya a los migrantes y a sus familias con recursos económicos y con atención integral que incluye seguridad social a través del IMSS y acceso a la vivienda mediante el Infonavit; a la fecha con esta estrategia se han brindado más de un millón de servicios.

“Cuando son deportados a México pueden llegar a un Centro de Atención. Si llegan por avión entran de manera directa a Villahermosa o a Tapachula. Si vienen por tierra hay distintos lugares de la frontera. Pueden tener todos los apoyos del Gobierno de México; entre ellos una tarjeta Paisano que les da 2 mil pesos para poder tener un monto para poder llegar a su casa o tener alimentación, les damos traslado a sus lugares de origen y todos los programas”, explicó.

“Si viven allá, tienen su permiso de trabajo, pueden tener acceso a la tarjeta Finabien para poder enviar a sus familias. Pueden tener IMSS e Infonavit para sus familias. Es una manera adicional de apoyo, ya no solo es con recurso económico, sino también con un crédito para vivienda o con seguridad social”, destacó en la “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que en dicha estrategia participan 34 dependencias con el objetivo de garantizar una bienvenida cálida a los mexicanos que regresan al país. Se han registrado 189 mil 830 repatriaciones: 154 mil 72 por vía terrestre y 35 mil 758 aéreas.

Además, del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2026 en los Centros de Atención recibieron apoyo 130 mil 414 personas: 94 mil 656 en los ubicados en la frontera norte y 35 mil 758 en Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas.

Detalló que, del más de millón de servicios brindados: 382 mil 87 raciones de alimento; 57 mil atenciones médicas; más de 11 mil mujeres han recibido apoyo; se afiliaron más de 98 mil 600 personas al IMSS; 14 mil 228 personas tienen un empleo formal; se emitieron más de 93 mil copias certificadas de actas de nacimiento y CURP; se entregaron 114 mil 892 tarjetas Bienestar Paisano con 2 mil pesos; más de 42 mil 416 personas se incorporaron a los Programas para el Bienestar; se dieron más de 13 mil 697 asesorías de regularización de suelo y se entregaron más de 30 mil 932 tarjetas para remesas.

Por su parte la directora de Financiera para el Bienestar, María del Rocío Mejía, informó que al 18 de marzo se tienen 132 mil 827 tarjetas Finabien Paisan@, con lo que se superó la meta planteada a inicio de año de 100 mil tarjetas.

Recordó que cuenta con beneficios como un menor costo de envío de remesas, ahorro en el impuesto de 1 por ciento a remesas de efectivo a efectivo, mejor tipo de cambio, además con ella es posible pagar las aportaciones al IMSS, adquirir el seguro de repatriación, recibir nómina o sueldo por transferencia, realizar compras en línea y establecimientos, además de que es posible guardar hasta 20 mil dólares.

El director del IMSS, Zoé Robledo, detalló que el Programa de Trabajadores Independientes para mexicanos en el exterior es el aseguramiento voluntario, con lo que se tiene acceso a todos los seguros: médico, de riesgo de trabajo, de invalidez y vida, ahorro para el retiro, estancias infantiles y otras presentaciones, además se puede asegurar a los padres, hijas, hijos y la pareja. El costo mensual del aseguramiento es de mil 906 pesos o 107 dólares.

Informó que actualmente este programa cuenta con un padrón de 19 mil 502 personas (39 por ciento mujeres y 61 por ciento hombres), de las que 2 mil 337 ya completaron sus semanas laborales y están pensionados.

Además, se cuenta con 17 mil 634 familiares registrados, 2 mil 693 realizan su pago al Infonavit a través de este programa y el salario promedio registrado es de 408 pesos.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que esta institución cuenta con el programa Infonavit sin Fronteras para los trabajadores que compraron una vivienda con crédito y migraron a Estados Unidos sin terminarlo de pagar, con el objetivo de que puedan hacer sus pagos.

Actualmente, más de 3 mil migrantes pagan sus créditos desde Estados Unidos a través del IMSS y de este programa.