+ El maestro Salazar ahora sale a desdecirse

+ Niega lo que vimos que declaró a Siglo 21

+ Es decir, el escultor pasa a ser el mentiroso

+ Callan de momento al influencer “El Alacrán”

+ Sorprende a muchos ascenso de una maestra

“Nunca olvides que el rasero con que mides a los demás, algún día será usado para medirte…”

Sabiduría Popular

Visiblemente encaboronado el escultor Guillermo Salazar ahora sale a negar lo que dijo y lo que todos vimos. O sea que, no fueron los medios, sino el artista que fue contratado para completar el “agandalle”…..BONDADES.- Es la esencia del político, que a cualquier mala le encuentran el lado bueno. Ahora resulta, como dice Salazar, que el gobernador sí se preocupa por el estado de abandono en que se hallaba la estatua. Le preocupa más la escultura que el desgarriate que ofrecen como salud los distintos hospitales del Sector Salud y que es su obligación darles elementos para que operen, para que sirvan y para que atiendan de la mejor manera posible…..CHALE.- Este tema, la verdad sea dicha, ya me hartó. El pueblo tiene un panorama exacto de lo que habían planeado, nosotros cumplimos ya con nuestro trabajo. Ahora todo queda en manos del pueblo, y que sea el pueblo el que permita o niegue que se roben la estatua. San se acabó…..SEGURIDAD.- La Fiscalía General en el Estado informa que sus investigadores ya saben quién mató al cantante Óscar Alvarado, solo que…está prófugo. Oiga usted, .endejo sería el matón en seguir aquí luego de tanta oportunidad que le dieron para que emigrara, por un lado, y por el otro, los autores de la muerte de Sarahí están perfectamente identificados desde la hora de los hechos, siempre han estado escondidos pero ubicados. Lo saben los vecinos de la desafortunada jovencita, solo la autoridad lo ignora. ¡Mangos!… A otro perro con ese hueso…..BILLETES.- O sea que el gobierno sí tiene dinero, pero lo tiene programado para otras cosas, como fiestas infantiles, quince años y hasta día de su santo, como han procedido distintos funcionarios de la administración estatal, y de lo que otros medios han ofrecido pelos y señales. A ver si no salen que es otro cuento de los medios…..ZACAPELA.- Mantenemos nuestra negativa para viajar a Mazatlán. Los riesgos son muchos y, ninguna garantía de regresar con bien. El que guste arriesgar el pellejo, adelante, será bajo su propio riesgo, pero luego que no diga que no le advertimos. Y la nota no nada más va para los duranguenses, sino para coahuilenses, neoleoneses y hasta tamaulipecos que gustan de viajar seguido al puerto. La patiza que le pusieron a un muchacho en las inmediaciones del malecón, en Mazatlán, son cosa de todos los días allá. Bueno, hasta los conductores de las “pulmonías” salieron bravucones. Está en redes un video donde el chofer desciende de su unidad y se va con todo contra turistas que habían ocupado sus servicios. Me sigo esperando a que mejoren las condiciones para viajar a Mázaras. Y como en Medio Oriente las cosas van de mal en peor, tampoco tengo pensado viajar a Dubai y los Emiratos Árabes que, sigen ardiendo a pesar del orden y la tranquilidad que ahí se respiraba hace meses. Saben qué, que a estas alturas, para viajar pefiero Parras de la Fuente, Chalchihuites, Sombrerete o San Miguel de Allende, dado que en esos “pueblos mágicos” sí cuidan a los visitantes y hasta los apalabran para que regresen lo antes posible…..TÓMALA.- El influencer identificado como “El Alacrán”, de Nombre de Dios, ha sido detenido a pesar del amparo de la justicia federal que le protegía. El propósito es callarlo, obligarlo a que deje de estar opinando y, sobre todo, deje de andar hablando mal de la administración. Así nuestra justicia…..MILAGRO.- Es un verdadero milagro el rapidísimo ascenso de una maestra en el sistema educativo estatal. En algunos dos años pasó de maestra de grupo a directora de escuela, luego a supervisora y nada más le falta dirigir la Secretaría de Educación en el Estado como para completar el “grand slam” en unos cuantos meses, lo que para los maestros sin influencias tarda muchos años. Y el “#” Adame no ha dicho nada, o él cree que es justo el premio a su entrega a la docencia, o se trata de una verdadera eminencia que los cargos le quedan chiquitos. ¡Es pregunta…!

Saludos