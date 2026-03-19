Detienen a 28 manifestantes en el poblado Dinamita; los acusan de varios delitos, entre ellos extorsión

Gómez Palacio, Dgo.

Un total de 28 personas fueron detenidas en un operativo realizado por autoridades estatales en la localidad de Dinamita, población del municipio de Gómez Palacio ubicada a unos 30 minutos de su zona urbana.

Se trata de personas denuncidas por diversos delitos, entre ellos bloqueo a las vías de comunicación y extorsión contra empresas de la zona, además de robo de vehículos.

Fue el miércoles por la tarde y jueves por la madrugada cuando, en la mencionada población y sus alrededores, corporaciones de seguridad locales y federales rodearon a los manifestantes que mantenían el bloqueo y realizaron los aseguramientos.

Según la versión oficial, son 28 los detenidos, aunque en redes sociales se denunció que la cantidad podría llegar a 60.

La Fiscalía General del Estado informó que la manifestación se realizó con una exigencia ilegal: un pago extra a tres personas despedidas y ya indemnizadas ante la autoridad laboral.

Eso provocó, de lunes a miércoles, una afectación económica diaria de hasta 100 mil dólares por el freno a las operaciones de la empresa SotoMex, dedicada al manejo y transporte de explosivos para el sector minero.

Además de bloquear sus intalaciones, hicieron lo propio con caminos usados por otras compañías y les retuvieron dos unidades motrices.

Apenas el miércoles, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación había denunciado el riesgo de pérdida de empleos a causa de estos bloqueos.

Trascendió, además, que existían denuncias por extorsión en contra de manifestantes que exigían dinero a varias empresas a cambio de no interrumpir sus operaciones.