Extorsionadores no paran: exigían $50,000 en medio de un falso secuestro

Cuencamé, Dgo.

Una señora de 56 años de edad no se dejó engañar y llamó a las autoridades en medio de un intento de extorsión, en el que le exigían 50 mil pesos para “liberar” a su nuera de un falso secuestro.

Al final, la supuesta víctima fue localizada y no hubo afectación económica para la familia en mención.



Según el informe, la afectada es Rocío L., una mujer de 56 años de edad que recibió llamadas telefónicas de un par de líneas, en las que le exigían 50 mil pesos a cambio de no causarle daño a su nuera, una mujer de 26 años.

Sin embargo, ella tenía claro que la joven madre de familia había ido a llevar a su hijo al preescolar y que había olvidado el teléfono, por lo que de inmediato interpretó que se trataba de un intento de extorsión.

Por si acaso, llamó al número de emergencias y pidió apoyo a policías municipales y estatales, que localizaron a Diana, de 26 años, bien y sin contacto presencial con delincuente alguno.

Los números utilizados en este intento de extorsión son el 675 111 80 99 y 636 110 6743

, que ya forman parte del registro oficial de líneas usadas para la comisión de delitos.