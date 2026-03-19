Mezcló alcohol con otra cosa y por poco no la cuenta

Durango, Dgo.

Un hombre de 46 años de edad fue hospitalizado de urgencia a causa de una congestión alcohólica en la que, aparentemente, también hubo presencia de metanfetaminas, lo que lo dejó en muy malas condiciones.



El paciente es Fernando R., quien tiene 46 años de edad y vive en el fraccionamiento Ciudad San Isidro, al norte de la ciudad.



Fue el miércoles por la tarde cuando transeúntes que caminaban por la plazuela Baca Ortiz notaron que el varón respiraba con dificultades, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

Policías que arribaron al sitio notaron que la persona estaba alcoholizada, pero al verificar sus signos vitales, comprobaron que estos se habían debilitado, por lo que apresuraron la solicitud de una ambulancia.



Personal de la Cruz Roja Mexicana lo valoró y determinó la necesidad de hospitalización urgente, misma que se realizó en el Hospital General 450, donde se logró su estabilización.