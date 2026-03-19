Montacargas volcó al desprenderse del remolque en el que lo llevaban

Nuevo Ideal, Dgo.

Un montacargas resultó con daños significativos a raíz de un accidente ocurrido en la carretera Francisco Zarco, que se derivó de una aparente sujeción incorrecta de dicha maquinaria al remolque en el que lo transportaban.

Por fortuna, en el incidente ocurrido en territorio de Nuevo Ideal nadie resultó lesionado y todo quedó en afectación material.

El siniestro se dio en el tramo Nuevo Ideal – Santiago Papasquiaro de la mencionada vía de comunicación, lugar por el que circulaba Johan “N”, un menonita que vive en el primero de los municipios en mención.

Fue en una curva prolongada donde el muchacho sintió un movimiento abrupto y, aunque intentó detenerse, no logró hacerlo antes de que el montacargas se desprendiera de la cama baja.

La máquina acabó volcada sobre uno de sus costados, con daños en su carrocería; sin embargo, no estaban cerca más vehículos, por lo que los daños materiales se limitaron a dicha unidad.

Tras el siniestro, acudieron al lugar corporaciones de seguridad para apoyar con el abanderamiento y el retiro del vehículo.