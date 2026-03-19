Nafin acerca capacitación gratuita al ITD

Con el objetivo de fortalecer la cultura emprendedora y brindar herramientas para el desarrollo de proyectos de negocio, en el Instituto Tecnológico de Durango dio inicio el curso-taller “Aprendiendo a Emprender”, impulsado a través del Consejo de Vinculación y dirigido a la comunidad tecnológica interesada en transformar sus ideas en oportunidades reales.

Esta capacitación forma parte de las acciones derivadas de la Firma de Acuerdo de Colaboración entre el ITD, Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, alianza que permitirá promover cursos, asesorías especializadas y encuentros de vinculación que acerquen a estudiantes y emprendedores a nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo.

El acuerdo fue suscrito por el Dr. Guillermo de Anda Rodríguez, director del ITD, y el Ing. Joel Macías Ortega, ejecutivo de Promoción de Nafin en Durango, consolidando el trabajo conjunto para impulsar la formación emprendedora y la vinculación con el sector productivo.