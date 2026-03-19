Sigue imparable el precio del diésel

*En una semana ya se ha incrementado un 10%

Durango, Dgo.- El conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente sigue afectando al resto del mundo, en México esto ya comenzó a reflejarse con el incremento de los combustibles, específicamente el diésel, que registra un aumento de hasta 10 por ciento solo en una semana.

Fernando Favila Arrieta, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Durango, señaló que desde la semana pasada este combustible ha tenido un incremento para los distribuidores, ya que se redujo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por parte del Gobierno Federal.

Indicó que dicho impuesto se ha utilizado en situaciones anteriores para mantener estable el precio de la gasolina y evitar variables fuertes en su costo, por lo que con esta modificación el subsidio al combustible bajó de 7.30 a 4.77 por litro de combustible, similar a lo que se tuvo de incremento en los precios de las estaciones.

Expuso que el precio actual del diésel oscila entre los 28 y 30 pesos en la entidad, los cuales consideró competitivos en comparación a otros estados como Nuevo León o Sinaloa donde es más caro cargar los tanques.

Ejemplificó que el promedio nacional de la gasolina Magna ronda los 23.67 pesos por litro, la Premium en 26.80 pesos, el diésel ya rebasa los 30 pesos en algunos estados, pero en el caso de Durango no ha sido así, lo cual aún es un aliciente para el sector transportista.

Baja Venta de Premium a Nivel Nacional

Cabe señalar que a nivel nacional la venta de gasolina Premium ha disminuido cerca de 25%, como consecuencia de la falta del subsidio IEPS, su precio ronda entre los 27.33 y 27.99 pesos por litro.

La Onexpo señaló que automovilistas han optado por sustituir la Premium con gasolina Magna, lo cual no es recomendable para todos los vehículos ya que podrían sufrir daños a largo plazo. En otros casos los automovilistas cargan solo una parte de gasolina “roja” y la mayoría de “verde”.

A nivel mundial ya existe un ligero desabasto de combustibles, situación que podría impactar a México si la tendencia al alza persiste, se espera que no haya escasez de Magna, porque el 80 por ciento de la gasolina es importada.